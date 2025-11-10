Un delincuente robó en una panadería de barrio Loyola y quedó registrado por las cámaras

Un hombre robó en una panadería ubicada en la esquina de La Rioja y Belgrano, en pleno barrio Loyola, durante la mañana del sábado. El hecho ocurrió alrededor de las 9.30, mientras el local se encontraba abierto y atendido únicamente por una mujer.

Giselle, propietaria del comercio, contó en diálogo con Radio Nova 97.5 que el sujeto ingresó con amenazas, simulando tener un arma. “Le dijo a mi empleada que no le quería hacer daño y ella atinó a esconderse. Prefiero que se lleve lo que quiera antes que le pase algo a ella”, relató en el programa Cómo Seguimos, con Claudio De Diego..

En las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del local se ve cómo el delincuente se dirige directamente hacia la caja registradora en busca de dinero. Según la propia Giselle, el monto robado ronda los 40 mil pesos.

“Yo estaba atrás, en mi casa, y cuando me avisan reaccioné por impulso. No soy una persona violenta, pero lo primero que pensé fue en que no entrara a donde estaban mis hijos durmiendo”, contó.

El ladrón fue interceptado por la policía en las inmediaciones de la curva Riccheri, tras una rápida intervención. “Tenía una vestimenta llamativa, todo fluorescente, fue muy evidente. Por suerte lo detuvieron y eso me da tranquilidad”, explicó la dueña del comercio.

Aunque no hubo heridos, el impacto del hecho sigue presente. “Nosotros trabajamos todos los días del año. Nunca tuvimos un episodio así. Da bronca porque uno se levanta a trabajar y pasan estas cosas. Hay que tener más recaudos ahora”, concluyó Gisele, quien adelantó que atenderán al público con rejas cerradas en algunos horarios como medida preventiva.