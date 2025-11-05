Se presentó la camiseta oficial que usará la Selección argentina en el Mundial 2026

La Selección argentina ya tiene camiseta oficial para disputar el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. La nueva equipación fue presentada este miércoles por la AFA y Adidas, con una imagen icónica: Lionel Messi sonriente y celebrando un gol, enfundado en la flamante casaca albiceleste.

El diseño mantiene los bastones celestes y blancos tradicionales, aunque con una novedad estética: los bastones celestes presentan un degradé de tono más oscuro en los extremos a uno más claro en el centro. En la parte posterior del cuello se destaca la inscripción "1893", en homenaje al año de fundación de la Asociación del Fútbol Argentino.

Desde la cuenta oficial de Adidas, el lanzamiento fue acompañado con un mensaje contundente: "El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas", reflejando el protagonismo de Messi en la campaña.

La camiseta estará disponible en tiendas oficiales a partir del jueves 6 de noviembre, y su estreno será el viernes 14, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrente a Angola en un amistoso internacional.

Respecto a los precios, la versión estándar costará $199.999, mientras que la que lleva el número 10 de Messi tendrá un valor de $219.999. También se presentó una versión femenina, disponible a $119.999. Toda la colección podrá adquirirse en el sitio web de Adidas y puntos de venta autorizados.

Esta será la décima Copa del Mundo consecutiva en la que Adidas viste a la Selección argentina, racha que comenzó en Italia 1990. Anteriormente, la marca también lo hizo en los mundiales de 1974 y 1978, mientras que Le Coq Sportif fue la encargada en 1982 y 1986.

Además de la camiseta argentina, Adidas aprovechó la ocasión para presentar las nuevas camisetas de otras selecciones que patrocina, como Alemania, Italia, Bélgica, España y Colombia.