Colapinto vuelve a pista: horarios y agenda del GP de Brasil de Fórmula 1

Franco Colapinto será protagonista del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, que se disputará este fin de semana en el circuito de Interlagos, San Pablo. El piloto argentino, que integra la escudería Alpine, enfrentará una nueva fecha del campeonato en un contexto particular: el formato Sprint, que modifica la estructura tradicional de los fines de semana de carrera.

Será la decimoséptima participación del oriundo de Pilar en la temporada, en medio de versiones que lo vinculan con una renovación de contrato para 2026. Mientras tanto, Colapinto buscará sumar sus primeros puntos en el campeonato, en una pista de alta velocidad que históricamente ha sido exigente para pilotos y escuderías.

El cronograma del GP de Brasil será el siguiente:

Viernes 7 de noviembre Práctica libre: 11.30 (hora argentina) Clasificación para la Sprint: 15.30

Sábado 8 de noviembre Carrera Sprint: 11.00 Clasificación general: 15.00

Domingo 9 de noviembre Carrera principal (71 vueltas): 14.00



Colapinto aún no ha logrado ingresar en zona de puntos en lo que va del año. Su mejor resultado se dio en el GP de Países Bajos, donde finalizó en la posición 12. En la última competencia, disputada en México, cruzó la meta en el 16° lugar, consolidando una temporada de aprendizaje con el monoplaza A525.

El circuito de Interlagos tiene una longitud de 4.309 metros y cuenta con 15 curvas y dos zonas de DRS. La vuelta rápida en carrera le pertenece a Valtteri Bottas (2018), con un tiempo de 1:10.540. En 2024, Max Verstappen ganó bajo condiciones de lluvia.

En el actual campeonato de pilotos, Colapinto se ubica sin puntos, mientras que Alpine acumula 20 unidades en la tabla de constructores. La actividad se podrá seguir en Argentina a través de Disney+, Fox Sports y F1TV.