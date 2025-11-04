Martes 04 de noviembre de 2025

Nacionales — 04.11.2025 —

El Hospital Garrahan anunció un aumento salarial del 61% para empleados, residentes y becarios

La mejora alcanza a todo el personal, incluidos becarios y residentes, y se suma a los bonos mensuales que ya se venían cobrando. La medida busca dejar atrás un conflicto que incluyó huelgas y reclamos gremiales.

Aumento salarial en el Garrahan: el hospital aplicará una suba retroactiva al 61%.
Las autoridades del Hospital Garrahan informaron este martes un aumento salarial del 61% para todo su personal, incluyendo empleados de planta, contratados, residentes y becarios institucionales. La medida, definida por la institución como “histórica”, se aplicará con carácter retroactivo a octubre y se suma a los bonos mensuales que perciben desde septiembre los trabajadores.

Desde el hospital pediátrico detallaron que el bono asciende a $350.000 para el personal no asistencial y a $450.000 para el asistencial, lo que refuerza significativamente la recomposición de ingresos en un contexto de alta conflictividad gremial.

La administración del Garrahan afirmó que la suba fue financiada con recursos propios, sin comprometer la sostenibilidad de la institución. Aseguraron también que ya cuentan con los fondos para adelantar el pago, mientras se espera la llegada de partidas nacionales.

El anuncio se produce tras varios meses de tensión con los gremios del sector, que incluyeron huelgas, movilizaciones y reclamos por descuentos salariales. La semana pasada, trabajadores nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) ocuparon durante seis horas la dirección médica en protesta por recortes aplicados tras medidas de fuerza.

En su comunicado, la dirección del hospital destacó que la gestión eficiente permitió priorizar el reconocimiento al trabajo de médicos, enfermeros, técnicos y administrativos, aun en contextos complejos. “Así funciona una administración ordenada: la plata alcanza, el trabajo se valora y los resultados se ven”, señalaron.

