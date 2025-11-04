El dólar oficial bajó a $1.485 y se alejó del techo de la banda cambiaria

El tipo de cambio oficial cerró este martes con una caída de $15 y se ubicó en $1.485 para la venta en el Banco Nación, tras haber alcanzado los $1.500 en la jornada previa. La baja se produjo en un contexto de alta volatilidad cambiaria y moderado volumen de operaciones, marcado por las expectativas sobre el rumbo económico tras los recientes cambios en el Gabinete nacional.

En el segmento mayorista, el dólar cayó $28 (-1,9%) y terminó la jornada en $1.454, lejos del techo de la banda cambiaria fijado en $1.498. Según operadores del mercado, la rueda mostró amplitud entre máximos y mínimos operados, y se negociaron USD 418 millones en el contado.

También se registraron bajas en los dólares financieros: el MEP cerró en $1.487,29, mientras que el contado con liquidación lo hizo en $1.506,13. En tanto, el dólar blue subió levemente a $1.460, según relevamientos en el mercado informal.

En la bolsa porteña, el índice S&P Merval retrocedió 0,7% y se ubicó en 3.083.412,73 pesos, en una rueda marcada por la toma de ganancias luego del récord alcanzado el lunes. Entre las acciones líderes, se destacaron las caídas de Banco BBVA (-4,7%), Telecom (-3,9%) y Supervielle (-3,3%), mientras que Transportadora de Gas del Norte (+4%) y Cresud (+2,7%) encabezaron las subas.

Los analistas señalan que el mercado sigue de cerca la próxima licitación del Tesoro, que enfrentará vencimientos por más de $10 billones, en un contexto donde se busca consolidar reservas y contener la expansión monetaria.