Banfield ganó el clásico del Sur y se salvó del descenso

Banfield venció 2 a 1 a Lanús en el clásico del Sur, en un cierre vibrante de la fecha 14 del Torneo Clausura. El encuentro se disputó en el estadio Florencio Sola y significó una victoria trascendental para el Taladro, que además de festejar ante su eterno rival, se aseguró la permanencia y accedió a zona de playoffs.

Bruno Sepúlveda y Rodrigo Auzmendi marcaron los goles del equipo local, que fue superior en buena parte del partido. Eduardo Salvio descontó para Lanús en tiempo de descuento, pero no le alcanzó al conjunto visitante para evitar la derrota.

El Granate llegaba con el envión anímico de haber clasificado a la final de la Conmebol Sudamericana y ocupando el tercer lugar en la zona B, pero no logró sostener su rendimiento ante un Banfield decidido y eficaz.

Con este resultado, el Taladro extendió su paternidad en el clásico, dejó atrás las preocupaciones por el descenso y ahora se ilusiona con pelear en la parte alta del torneo.

En la próxima fecha, Banfield será nuevamente local frente a Aldosivi, mientras que Lanús viajará a San Juan para enfrentar a San Martín. Luego, el equipo del Sur cerrará la fase como visitante en Santiago del Estero, y Lanús recibirá a Atlético Tucumán.