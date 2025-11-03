Por la quita temporal de retenciones al campo, la recaudación tributaria cayó 4% en octubre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que la recaudación tributaria nacional cayó 4% en términos reales durante el mes de octubre, al totalizar $16,17 billones, lo que representa un aumento nominal del 26,5% frente a octubre de 2024. Sin embargo, la inflación interanual fue del 31,8%, lo que determinó la caída en términos reales.

Desde el organismo explicaron que la baja se debió principalmente a factores excepcionales, entre ellos la suspensión temporal de retenciones a las exportaciones, la eliminación del Impuesto PAIS a partir de diciembre de 2024, y la alta base de comparación por ingresos extraordinarios registrados el año pasado.

Entre esos ingresos excepcionales de octubre 2024 figuran:

El Régimen Especial de Bienes Personales (Reibp)

La moratoria fiscal prevista por la Ley 27.743

El Impuesto de Regularización de Activos

Ingresos extraordinarios del Impuesto PAIS

Sin estos factores, ARCA estimó que la variación interanual habría sido cercana al 37%, es decir, por encima de la inflación.

Los ingresos por comercio exterior también se vieron afectados. Según la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), el ingreso de divisas por exportaciones agropecuarias en octubre fue de USD 1.117 millones, un 56% menos que en octubre de 2024.

En cuanto a los primeros 10 meses de 2025, la recaudación nacional acumuló $150,98 billones, lo que representa un incremento nominal del 43,4%, equivalente a una caída real del 4,9%.

Transferencias a las provincias

El informe también destaca que en octubre el Gobierno nacional transfirió $5,47 billones a las provincias y CABA por coparticipación, leyes especiales y compensaciones, lo que representa un aumento nominal del 31,3% y un crecimiento real interanual del 1%, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

La coparticipación neta, sin leyes complementarias ni compensaciones, registró un incremento real del 1,5%, impulsada por la suba del 12,8% en Ganancias y la estabilidad del IVA (0,2%).

En el acumulado a octubre, las transferencias automáticas suman $49,28 billones, con un aumento real del 2,3%, aunque son 10% menores en comparación con el mismo período de 2023.