Tras los cambios en el Gabinete, Milei mantiene su mesa política e incorpora a Diego Santilli

El presidente Javier Milei reconfiguró su equipo de gobierno con los recientes cambios en el Gabinete nacional, pero resolvió mantener en funcionamiento la mesa política que reúne a sus colaboradores más cercanos para el debate de las principales decisiones de gestión.

Tras el reemplazo de Guillermo Francos por Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete, y la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, ambos funcionarios fueron incorporados a esta instancia de trabajo que sesiona semanalmente en Casa Rosada.

Según trascendió, el objetivo de esta mesa política es coordinar las definiciones estratégicas del Gobierno nacional antes de su tratamiento en ámbitos más amplios. Estará integrada por Karina Milei (secretaria general de la Presidencia), Manuel Adorni (jefe de Gabinete), Diego Santilli (ministro del Interior), Patricia Bullrich (ministra de Seguridad), Martín Menem (titular de la Cámara de Diputados), y el asesor presidencial Santiago Caputo.

La continuidad de esta mesa responde a una decisión de Milei de fortalecer la conducción política interna tras los resultados electorales de octubre. Además, se plantea como una herramienta de coordinación para avanzar con las reformas legislativas previstas por el Ejecutivo.

Entre los temas abordados en la nueva etapa se encuentra el vínculo con las provincias, rol que recaerá en Santilli, y la organización de la agenda parlamentaria, en la que colaborarán Menem y Karina Milei.

Por otro lado, se mencionó la posibilidad de futuras modificaciones en otras áreas del Gobierno nacional, como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).