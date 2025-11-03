Norberto Carosso asume como Secretario de Gobierno de la Municipalidad

La Municipalidad informó la designación de Norberto Carosso como nuevo Secretario de Gobierno, en reemplazo de Federico Acuña, quien dejó sus funciones para incorporarse al Poder Judicial.

El cambio en el gabinete fue anunciado este lunes por el Municipio. Acuña, que se desempeñaba en el cargo hasta el momento, fue designado como juez del Juzgado de Distrito N°15. En su lugar, asume Norberto Carosso, abogado que hasta el mes de octubre estuvo al frente de la Dirección de Deportes.

Desde la Municipalidad señalaron que "Federico Acuña y Norberto Carosso son ambos personas de confianza del Intendente Miguel Weiss Ackerley", destacando la continuidad dentro del equipo de gobierno.