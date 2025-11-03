Donald Trump: “Los días de Maduro como presidente de Venezuela están contados”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje contundente hacia el gobierno venezolano al afirmar que los días de Nicolás Maduro “están contados”. Lo hizo durante una entrevista emitida este domingo por el programa “60 Minutes” de la cadena CBS, en la que también descartó una guerra inminente con el país sudamericano.

Consultado sobre la posibilidad de un conflicto militar, Trump respondió: “Lo dudo. No lo creo”, pero al ser interrogado sobre la permanencia de Maduro en el poder, fue tajante: “Diría que sí. Creo que sí”, en referencia a que su salida estaría próxima.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen en un contexto de creciente tensión en el Caribe, donde Estados Unidos ha desplegado fuerzas militares y navíos en operaciones antinarcóticos. Según un reporte de la agencia AFP, más de 15 ataques de fuerzas estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico dejaron al menos 65 muertos en las últimas semanas, el más reciente ocurrido el sábado pasado.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó a Washington de utilizar la lucha contra el narcotráfico como “pretexto para imponer un cambio de régimen” y apropiarse del petróleo venezolano. Cabe recordar que Maduro está acusado de narcotráfico por la justicia estadounidense.

Expertos internacionales han alertado que los ataques realizados por las fuerzas norteamericanas podrían constituir “ejecuciones extrajudiciales”, ya que hasta el momento Washington no ha presentado pruebas de que los blancos alcanzados estuvieran traficando drogas o representaran una amenaza real para la seguridad de Estados Unidos.

Las tensiones entre ambos países continúan en ascenso, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el riesgo de una escalada militar en la región.