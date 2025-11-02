Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Este domingo, el presidente Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior de la Nación. El anuncio fue realizado a través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, donde le dio la bienvenida con un mensaje breve: “Tenemos nuevo ministro. Bienvenido Colo”.

En el mismo posteo, Milei detalló cuál será el rol que tendrá Santilli en esta etapa del gobierno. “Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”, expresó el mandatario.

La llegada de Santilli al Gabinete nacional se produce en un momento clave, en el que el oficialismo necesita construir acuerdos legislativos para avanzar con su paquete de reformas estructurales. El nuevo ministro tendrá así la tarea de coordinar el vínculo político con las provincias y los bloques parlamentarios.

Hasta el momento, no se ha informado la fecha de asunción formal ni si habrá nuevos cambios en otras áreas del Gabinete.