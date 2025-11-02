Explosión en un supermercado de México dejó al menos 23 muertos y varios heridos

Una explosión ocurrida el sábado 1º de noviembre en un supermercado del norte de México dejó un saldo de al menos 23 personas muertas y más de diez heridas, según confirmaron autoridades locales. El trágico hecho tuvo lugar en una sucursal de la cadena Waldo’s, ubicada en el centro de la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora, mientras el comercio se encontraba lleno de clientes por las compras previas al Día de Muertos.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, detalló que entre las víctimas fatales hay menores de edad, y aseguró que los heridos fueron derivados a distintos hospitales de la ciudad. La mayoría de las muertes se produjeron por inhalación de gases tóxicos, según explicó el fiscal general de justicia del estado, Gustavo Salas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 (hora local), y según medios mexicanos, muchos clientes quedaron atrapados tras intentar refugiarse dentro del local. Imágenes de la escena muestran la fachada del edificio con ventanales destruidos y marcas de fuego visibles.

Las primeras investigaciones apuntan a que la explosión podría haber sido causada por un transformador eléctrico dentro del establecimiento. No obstante, el fiscal aclaró que "no se descarta ninguna hipótesis", aunque por el momento "no hay indicios de que se trate de un hecho intencional o violento".

La Secretaría de Seguridad Pública local también descartó que se haya tratado de un ataque, y confirmó que no hay elementos que vinculen el hecho con un acto criminal dirigido contra civiles.

El gobernador Durazo ordenó una investigación exhaustiva para establecer las causas y eventuales responsabilidades, y afirmó: “Nadie enfrentará este dolor en soledad”. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias públicamente, mientras que la empresa Waldo’s se mostró “profundamente consternada” y prometió colaborar con la investigación de manera transparente.

A raíz de lo ocurrido, las autoridades suspendieron las celebraciones del Día de Muertos previstas en la ciudad, y recomendaron a la población evitar la zona afectada.