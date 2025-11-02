Un auto robado en Córdoba apareció incendiado en Sauce Viejo

Por Santotomealdía



Un vehículo robado fue hallado incendiado en Sauce Viejo durante la madrugada del domingo. El hecho ocurrió en calle España, entre Bélgica y el río, y fue atendido por personal del Comando Radioeléctrico, con jurisdicción en la Comisaría 19ª, junto a Bomberos Voluntarios.

El procedimiento comenzó alrededor de las 00:10 horas, tras un llamado al Sistema 911 que alertaba sobre un automóvil en llamas. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la situación y solicitaron la presencia de Bomberos, quienes lograron controlar el fuego completamente alrededor de las 00:40 horas.

Según lo informado por el personal de Bomberos, el vehículo no tenía patentes visibles ni elementos identificatorios, pero por sus características aparentaría ser un VW Gol Trend. Sin embargo, no pudo confirmarse con precisión debido al grado de destrucción provocado por el incendio.

En el lugar no se encontraron personas ni testigos, y ningún individuo se presentó como propietario del rodado. Posteriormente, alrededor de las 03:30 horas, se realizó una consulta a través del Sistema SICOF, que reveló que el vehículo poseía pedido de secuestro activo por robo, con fecha 22 de junio de 2025, solicitado por la Unidad Judicial XIII de la provincia de Córdoba.

El automóvil quedó en el sitio bajo custodia policial, y se dio intervención a las autoridades judiciales competentes, que deberán continuar con la investigación.