Montenegro: “La Reforma del ’25 debe garantizar ciudades sostenibles y con verdadera autonomía”

El concejal Mario Montenegro (UCR) participó del 7° Encuentro por las Ciudades, realizado en la ciudad de Santa Fe los días 28 y 29 de octubre, donde fue expositor en el panel “Conversaciones sobre la Reforma del ’25: Los desafíos de las ciudades”. El evento reunió a urbanistas, académicos, funcionarios y referentes locales para debatir los retos institucionales y territoriales que plantea la próxima Reforma Constitucional de Santa Fe 2025.

Durante su intervención, Montenegro celebró que el proyecto de reforma constitucional haya incorporado una mirada urbana y moderna, y sostuvo que “la reforma no puede ser solo una actualización institucional; es la oportunidad de pensar nuestras ciudades desde el derecho al hábitat, el uso responsable del suelo, la sostenibilidad ambiental y la participación ciudadana”.

El edil santotomesino destacó la necesidad de avanzar hacia una autonomía municipal efectiva, con competencias claras y recursos acordes: “Los municipios son la primera línea del Estado, donde se enfrentan desafíos cada vez más complejos. Gestionan el territorio y construyen ciudadanía. Por eso, la autonomía municipal no debe ser una declaración de principios, sino una práctica real de gobernanza, con recursos, herramientas y participación vecinal”.

Un plan urbano para nuestra ciudad

En su exposición, Montenegro planteó la necesidad de que nuestra ciudad cuente con un Plan Director Urbano, con ejes en el uso del suelo y la gestión del hábitat, que permita “un desarrollo ordenado, previsible y sustentable”. A su entender, “planificar la ciudad es cuidar el futuro de las familias santotomesinas. Es garantizar que el crecimiento no se traduzca en desigualdad ni improvisación, sino en oportunidades y bienestar”.

Además, remarcó la importancia de fortalecer la articulación metropolitana: “Santo Tomé forma parte de una red viva con Santa Fe y otras localidades del Gran Santa Fe. Por eso necesitamos una gobernanza metropolitana moderna, con planificación compartida, solidaridad interurbana, conectividad segura y políticas coordinadas de movilidad, ambiente y servicios”.

De la Constitución a las políticas públicas

Finalmente, Montenegro expresó su convicción de que la Reforma Constitucional de 2025 debe impactar en la calidad de vida de las personas, y no quedarse en lo declarativo: “La Constitución expresa una nueva visión del territorio y de la vida urbana. El desafío es traducir esa visión en políticas públicas integrales que garanticen ciudades planificadas, sostenibles, equitativas y plenamente habitables”.