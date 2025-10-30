Interés General — 30.10.2025 —
La EPE alerta por intentos de estafa con falsos descuentos en redes sociales
Desde la Empresa Provincial de la Energía advierten sobre publicaciones en redes sociales y mensajes de WhatsApp que ofrecen beneficios falsos, especialmente dirigidos a personas mayores.
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) emitió una advertencia a los usuarios de Santa Fe ante la circulación de publicaciones engañosas en redes sociales, en las que se ofrecen falsos descuentos del 50 % en la factura, especialmente dirigidos a jubilados del Banco Nación.
Según explicaron desde la compañía, estas publicaciones —principalmente en la plataforma Facebook— forman parte de un intento de estafa que busca obtener datos personales, bancarios y claves de WhatsApp mediante engaños telefónicos. Luego de recopilar datos básicos a través de formularios falsos, los estafadores llaman a la víctima y utilizan técnicas de manipulación para acceder a su información confidencial.
Desde la EPE remarcaron que nunca solicitan contraseñas ni datos bancarios por medios como WhatsApp o correo electrónico. “Esta información es falsa. Ante cualquier comunicación que parezca provenir de la empresa, **siempre debe verificarse a través de los canales oficiales o acudiendo a la oficina comercial más cercana”, indicaron.
Asimismo, recordaron que los avisos de cortes programados se realizan mediante mensajes automáticos, únicamente a usuarios registrados en la Oficina Virtual, sin interacción personalizada.
Consejos para evitar estafas
La empresa difundió una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de fraudes:
-
Desconfíe de contactos no agendados: La EPE no ofrece descuentos por WhatsApp. Si recibe mensajes de este tipo, no responda ni proporcione información. Agende el número oficial: 342 510 1000.
-
Verifique la identidad: Si alguien se presenta como representante de la EPE, solicite nombre, identificación y un número oficial. Luego, confirme esa información directamente con la empresa.
-
No comparta datos personales: Nunca brinde DNI, números de cuenta, contraseñas ni otros datos sensibles sin confirmar la autenticidad del contacto.
-
Desconfíe de ofertas “demasiado buenas”: Promesas de grandes descuentos o beneficios poco realistas suelen ser intentos de estafa.
-
Use canales oficiales: Si tiene dudas, sea usted quien tome la iniciativa y se comunique con la empresa.
Web: www.epe.santafe.gov.ar/oficinavirtual
Instagram: @epe.oficial
Facebook: EPE Oficial
Teléfono: 0800 777 4444