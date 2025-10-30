Jueves 30 de octubre de 2025

La EPE alerta por intentos de estafa con falsos descuentos en redes sociales

Desde la Empresa Provincial de la Energía advierten sobre publicaciones en redes sociales y mensajes de WhatsApp que ofrecen beneficios falsos, especialmente dirigidos a personas mayores.

Posibles estafas a usuarios de la EPE: advierten por publicaciones engañosas y mensajes falsos.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) emitió una advertencia a los usuarios de Santa Fe ante la circulación de publicaciones engañosas en redes sociales, en las que se ofrecen falsos descuentos del 50 % en la factura, especialmente dirigidos a jubilados del Banco Nación.

Según explicaron desde la compañía, estas publicaciones —principalmente en la plataforma Facebook— forman parte de un intento de estafa que busca obtener datos personales, bancarios y claves de WhatsApp mediante engaños telefónicos. Luego de recopilar datos básicos a través de formularios falsos, los estafadores llaman a la víctima y utilizan técnicas de manipulación para acceder a su información confidencial.

Desde la EPE remarcaron que nunca solicitan contraseñas ni datos bancarios por medios como WhatsApp o correo electrónico. “Esta información es falsa. Ante cualquier comunicación que parezca provenir de la empresa, **siempre debe verificarse a través de los canales oficiales o acudiendo a la oficina comercial más cercana”, indicaron.

Asimismo, recordaron que los avisos de cortes programados se realizan mediante mensajes automáticos, únicamente a usuarios registrados en la Oficina Virtual, sin interacción personalizada.

Captura de una de las publicaciones engañosas.

Consejos para evitar estafas

La empresa difundió una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de fraudes:

  • Desconfíe de contactos no agendados: La EPE no ofrece descuentos por WhatsApp. Si recibe mensajes de este tipo, no responda ni proporcione información. Agende el número oficial: 342 510 1000.

  • Verifique la identidad: Si alguien se presenta como representante de la EPE, solicite nombre, identificación y un número oficial. Luego, confirme esa información directamente con la empresa.

  • No comparta datos personales: Nunca brinde DNI, números de cuenta, contraseñas ni otros datos sensibles sin confirmar la autenticidad del contacto.

  • Desconfíe de ofertas “demasiado buenas”: Promesas de grandes descuentos o beneficios poco realistas suelen ser intentos de estafa.

  • Use canales oficiales: Si tiene dudas, sea usted quien tome la iniciativa y se comunique con la empresa.

Vías de contacto oficialesWhatsApp: 342 510 1000
Web: www.epe.santafe.gov.ar/oficinavirtual
Instagram: @epe.oficial
Facebook: EPE Oficial
Teléfono: 0800 777 4444
