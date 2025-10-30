La EPE alerta por intentos de estafa con falsos descuentos en redes sociales

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) emitió una advertencia a los usuarios de Santa Fe ante la circulación de publicaciones engañosas en redes sociales, en las que se ofrecen falsos descuentos del 50 % en la factura, especialmente dirigidos a jubilados del Banco Nación.

Según explicaron desde la compañía, estas publicaciones —principalmente en la plataforma Facebook— forman parte de un intento de estafa que busca obtener datos personales, bancarios y claves de WhatsApp mediante engaños telefónicos. Luego de recopilar datos básicos a través de formularios falsos, los estafadores llaman a la víctima y utilizan técnicas de manipulación para acceder a su información confidencial.

Desde la EPE remarcaron que nunca solicitan contraseñas ni datos bancarios por medios como WhatsApp o correo electrónico. “Esta información es falsa. Ante cualquier comunicación que parezca provenir de la empresa, **siempre debe verificarse a través de los canales oficiales o acudiendo a la oficina comercial más cercana”, indicaron.

Asimismo, recordaron que los avisos de cortes programados se realizan mediante mensajes automáticos, únicamente a usuarios registrados en la Oficina Virtual, sin interacción personalizada.

Captura de una de las publicaciones engañosas.

Consejos para evitar estafas

La empresa difundió una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de fraudes: