Desde 2026, todas las boletas municipales serán digitales

Desde el año que viene, la Municipalidad implementará un sistema 100% digital para la emisión de boletas. Esto significa que ya no se imprimirán ni enviarán boletas en papel para el pago de tasas, tributos o convenios. La medida representa un cambio definitivo en la gestión de estos servicios y se enmarca en una política de modernización administrativa.

Este será el último período en que los vecinos recibirán boletas impresas, según informó el Municipio. A partir del próximo año, todos los trámites relacionados con tributos municipales deberán realizarse de manera digital.

Entre los beneficios de este nuevo esquema se destacan la reducción en el consumo de papel, la disminución de costos operativos y la promoción de prácticas administrativas más sustentables.

Cómo descargar o pagar las boletas actuales 1- Ingresar a www.santotome.gob.ar, el portal oficial de la Municipalidad.



2- Acceder a la sección “Gestión de Tributos”, disponible en el menú principal.



3- Seleccionar “Impresión de Tributos No Vencidos”, opción que permite visualizar y gestionar los pagos vigentes.



4- Elegir el tributo a pagar, como por ejemplo la Tasa General de Inmuebles Urbanos.



5- Ingresar el número de cuenta, que figura en cualquier boleta anterior. Una vez hecho esto, se puede optar por descargar la boleta, con su correspondiente código electrónico (Link o Banelco), o bien hacer el pago directo a través del botón "Plus Pagos".

Para pagar períodos vencidos

Quienes necesiten regularizar deudas o abonar boletas vencidas también pueden hacerlo a través del sitio web municipal. El proceso consiste en ingresar nuevamente a www.santotome.gob.ar, dirigirse a la sección “Gestión de Deuda Tributaria” e ingresar el código de gestión web, que se encuentra en boletas anteriores. Una vez dentro, el sistema permite consultar el estado de deuda actual y realizar los pagos correspondientes.

Además, si bien el proceso está pensado para facilitar el acceso digital, quienes lo prefieran pueden imprimir la boleta y abonarla presencialmente en los lugares habilitados.

A fin de simplificar aún más los trámites, el sistema ofrece la posibilidad de incorporar el código LinkPago o Banelco en la agenda de pagos del banco de cada contribuyente. También es posible adherir al débito automático, ya sea desde una cuenta bancaria (CBU) o mediante tarjeta.

Por último, el Municipio recordó que, en caso de dificultades con el sistema digital, los vecinos pueden acercarse personalmente a las cajas municipales para recibir asistencia. También están disponibles los canales de contacto para resolver consultas: el número de WhatsApp 342 406 5993 y el correo electrónico [email protected].