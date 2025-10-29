Pullaro estará en la reunión convocada por Milei con gobernadores dialoguistas

El gobernador Maximiliano Pullaro asistirá este jueves a la reunión convocada por el presidente Javier Milei en Casa Rosada, junto a los restantes mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo. La cita tiene como objetivo retomar el diálogo con las provincias y avanzar en una agenda de reformas estructurales que el Gobierno nacional buscará tratar antes de fin de año en sesiones extraordinarias.

Según confirmó el Ministerio del Interior, la convocatoria fue dirigida exclusivamente a los gobernadores que suscribieron el acuerdo federal rubricado el 9 de julio de 2024 en Tucumán. Pullaro integrará el grupo de mandatarios "dialoguistas" que discutirá con el Ejecutivo las propuestas de reforma tributaria, laboral y previsional.

La reunión llega apenas tres días después del triunfo electoral de La Libertad Avanza, que le dio al oficialismo una posición parlamentaria más cómoda. En ese contexto, Milei busca reencauzar la relación con las provincias y traducir en leyes los principios acordados en el Pacto de Mayo.

“Vamos a poder sentarnos a discutir las bases para una Argentina distinta”, afirmó el Presidente tras los comicios, al anunciar la convocatoria que ahora se concreta con una selección de gobernadores afines.

Además de Pullaro, asistirán mandatarios como Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco), entre otros.

Quedaron excluidos de la convocatoria los gobernadores que se posicionan en la vereda más crítica del Gobierno nacional, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja).

Desde sectores sindicales ya surgieron cuestionamientos a la agenda de reformas. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió a los gobernadores que “no sean cómplices del ajuste nacional”.