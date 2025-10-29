ATE pidió a los gobernadores que se reunirán con Milei que "no sean cómplices del ajuste"

En la previa a la reunión que el presidente Javier Milei mantendrá mañana con la mayoría de los gobernadores para analizar los proyectos de reforma impositiva y laboral, el secretario general del sindicato ATE, Rodolfo Aguiar, reclamó a los mandatarios provinciales que "no sean cómplices del ajuste nacional".

"El ajuste ahora se va a profundizar en los distritos provinciales y municipales. Cumplir el Pacto de Mayo significa un drástico ajuste sobre el gasto público en las provincias. Eso no sólo se traducirá en recortes salariales y despidos, sino en la destrucción de las ya deterioradas economías regionales", explicó el dirigente estatal.

Aguiar advirtió que el presidente Javier Milei "se quiere quedar con las provincias", ya que "gobierna desde Buenos Aires pero sabe que las riquezas están en el resto de los distritos".

"Esta vez no le vamos a creer a los gobernadores si nos dicen que es en pos de la gobernabilidad. Más allá del resultado electoral, no están garantizando gobernabilidad, sino impunidad a quienes habitan la Casa Rosada", continuó el gremialista en un comunicado.

Aguiar consideró que el Presidente "tiene legitimidad para gobernar en favor del pueblo pero no para quitarle derechos a los ciudadanos argentinos".

"Ahora van por las provincias, en el Estado nacional no queda nada por recortar. El Pacto de Mayo se va a traducir en recortes salariales y despidos", cerró.