El Gobierno dispuso una alerta máxima en las fronteras tras la violencia en Río

El Ministerio de Seguridad de la Nación activó este miércoles una alerta máxima en las fronteras, como medida preventiva ante la escalada de violencia registrada en Río de Janeiro, donde una operación policial dejó al menos 132 muertos, según confirmó la Defensoría Pública regional de Brasil.

El anuncio fue realizado por la ministra Patricia Bullrich, quien precisó que se reforzarán los controles en los pasos fronterizos, particularmente en la triple frontera y en las zonas limítrofes del noreste argentino, para evitar el cruce de personas presuntamente vinculadas a las bandas criminales involucradas en los hechos recientes.

“Vamos a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o pase de aquellos que se deben estar moviendo de lugar”, expresó Bullrich durante una rueda de prensa en Casa Rosada. Además, la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, remitió una comunicación formal ordenando reforzar los operativos en zonas clave y distribuir manuales de identificación de grupos narcocriminales.

Bullrich aclaró que los controles se intensificarán con un enfoque preventivo: “Significa mirar con cuatro ojos a los brasileros que vienen, si tienen antecedentes o no. Es un modelo de alerta”, señaló. También indicó que no se prevé aumentar el número de efectivos, sino optimizar los recursos disponibles y coordinar con la Dirección Nacional de Migraciones y fuerzas de Brasil y Paraguay.

La decisión fue comunicada en el marco del operativo desplegado en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho, una de las facciones delictivas más activas del país vecino. El operativo movilizó a 2.500 agentes, resultó en más de 80 detenciones, la incautación de 93 fusiles y media tonelada de drogas, y desencadenó una fuerte reacción pública por el alto número de víctimas.

Desde el Ministerio indicaron que los primeros controles reforzados comenzaron el martes, y que continuarán en los próximos días. En sus redes sociales, Bullrich reiteró el objetivo de la medida: “Reforzamos las fronteras para proteger a los argentinos ante cualquier ‘desbande’ que pueda generarse por los conflictos en Río de Janeiro”.