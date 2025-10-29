El Gobierno anunció incrementos escalonados en los valores de prestaciones por discapacidad

El Gobierno nacional dispuso un incremento de hasta el 35,4% en los aranceles del nomenclador nacional de prestaciones básicas para personas con discapacidad, a través de una medida escalonada que se aplicará en tres tramos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025.

Según lo informado por el Ministerio de Salud, la decisión fue adoptada tras una reunión del Directorio de Prestaciones Básicas, con participación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. La actualización fue posible a partir de una partida presupuestaria adicional dispuesta por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El nuevo esquema reemplaza el anterior aumento, que había sido del 0,5% en diciembre de 2024. Según precisaron las autoridades, el objetivo es garantizar la continuidad y calidad de la atención, en un contexto de presión inflacionaria y reclamos por parte del sector prestador.

Los aumentos alcanzan a prestadores de servicios médicos, centros de rehabilitación, transporte especializado, apoyos educativos y laborales, entre otros rubros contemplados por el nomenclador oficial. La medida beneficiará a miles de profesionales e instituciones que integran la red nacional de atención a personas con discapacidad.

Desde la ANDIS se indicó que la medida apunta a restablecer criterios de equidad y previsibilidad en el sistema, y forma parte de una política de ordenamiento en materia de financiamiento y asignación de recursos. La decisión fue oficializada mediante la resolución 13901/2025, publicada en el Boletín Oficial.