El Municipio ejecuta una nueva perforación de agua potable en Villa Libertad

La Municipalidad informó que se encuentra llevando adelante una nueva perforación de agua potable en el barrio Villa Libertad, con el objetivo de fortalecer el sistema de abastecimiento en la zona norte.

La obra se desarrolla en la intersección de calle Fidela Valdez y el Ferrocarril Mitre, y está a cargo de la empresa Veloteri Perforaciones S.A., adjudicataria del proyecto. El monto total de inversión asciende a $24.480.702,15.

De acuerdo a lo comunicado oficialmente, la perforación permitirá incrementar la capacidad de producción de agua y mejorar la continuidad del servicio en todo el sector. Además, se integrará al sistema existente de tanques y red de distribución, lo que optimizará el funcionamiento general del servicio de agua potable en esa parte de la ciudad.

Cisterna “Luján Oeste”

En paralelo a la obra en Villa Libertad, continúa en ejecución el proyecto de la cisterna “Luján Oeste”, una intervención de infraestructura hídrica que apunta a mejorar el servicio de agua potable en un sector crítico de la ciudad.

La obra se lleva adelante en el cuadrante delimitado por Ruta 19, Avenida Richieri, Avenida Luján y la Autopista, una zona que registró graves problemas de abastecimiento durante el último verano, con cortes prolongados y baja presión.

Según lo detallado por el Municipio, el proyecto contempla la construcción de dos cisternas de 50.000 litros cada una y una planta de tratamiento de agua, que será aportada por el Gobierno provincial. El sistema será alimentado por dos perforaciones ya ejecutadas, de 33 metros de profundidad.