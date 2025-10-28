Concejales y trabajadores del Concejo juraron fidelidad a la nueva Constitución provincial

Concejales y trabajadores del Concejo Municipal de nuestra ciudad prestaron este martes juramento a la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe, en un acto celebrado en el recinto legislativo. La ceremonia se inscribió en una convocatoria institucional para reafirmar el compromiso con la nueva Carta Magna, sancionada y promulgada este año.

Desde el propio Concejo se destacó que este gesto "reafirma la vocación democrática de nuestra ciudad" y abre el camino hacia un proceso de mayor autonomía municipal. En un mensaje difundido en redes sociales, el cuerpo legislativo consideró que la nueva Constitución "incorpora derechos y principios que fortalecen la participación ciudadana, la transparencia y el equilibrio en el ejercicio del poder".

El acto contó con la participación de concejales de todos los bloques y del personal administrativo del Concejo, quienes asumieron públicamente el compromiso de respetar y hacer cumplir los valores consagrados en la nueva normativa constitucional.

En ese marco, el concejal Mario Montenegro valoró el momento como “un hito en la historia” institucional y subrayó que el juramento representa mucho más que un acto protocolar. “Significa el compromiso a los valores democráticos, a trabajar para la justicia social, que es una herramienta fundamental de inclusión y desarrollo”, expresó, en declaraciones a Nova al día, por radio Nova 97.5.

Montenegro también destacó que la nueva Constitución proyecta una visión de futuro para los gobiernos locales, al consolidar herramientas como la autonomía municipal. “Tenemos que construir un plan director con participación ciudadana, que marque una hoja de ruta para el desarrollo equilibrado de nuestra ciudad”, señaló. Y añadió: “Este es un nuevo escenario, que requiere compromiso, diálogo y políticas públicas claras en beneficio de los santotomecinos”.