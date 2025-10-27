Bregman calificó la elección como “parte de un chantaje feroz de Estados Unidos”

La diputada nacional electa por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, analizó los resultados de las elecciones legislativas de este domingo y sostuvo que la victoria de La Libertad Avanza (LLA) “es parte de un chantaje feroz de Estados Unidos”.

En diálogo con Splendid AM 990, la referente de izquierda expresó su satisfacción por las cuatro bancas que el FIT logró mantener en el Congreso Nacional, aunque consideró que el espacio hubiera alcanzado un mejor resultado si se hubiesen realizado debates públicos entre los candidatos.

“La Izquierda empieza a aparecer como una alternativa de lucha en la Ciudad. Fue una elección muy buena para nosotros y yo lo tomo como un compromiso, pero se tendrían que haber discutido ciertos temas en campaña. Hubiésemos tenido una mejor elección si se debatía”, afirmó Bregman.

La legisladora recordó que tanto Alejandro Fargosi, candidato por La Libertad Avanza, como Itaí Hagman, de Fuerza Patria, rechazaron participar en debates durante la campaña electoral. “¿Cuál era el programa que proponían para que las cerealeras no sigan saqueando el país y para que los bancos no continúen la fuga?”, cuestionó.

Bregman también se refirió al futuro político del bloque de izquierda, al señalar que los tres diputados electos “tienen el compromiso de representar bien a quienes los votaron, aunque no será una tarea sencilla”.

“Suponemos que no es nada bueno, ni para el pueblo ni para los trabajadores, que esté en el país el JP Morgan —advirtió—. Pero eso es algo en lo que vamos a tener que concentrarnos para sacarlo a la luz y enfrentarlo en la calle, porque con decir solamente que ‘hay que frenar a (Javier) Milei’ no alcanza”.

Con estos resultados, el Frente de Izquierda se consolida como la tercera fuerza en la Ciudad de Buenos Aires, en un escenario político dominado por el oficialismo liberal y por las fuerzas tradicionales de oposición.