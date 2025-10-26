Javier Milei: “Comienza la reconstrucción de la Argentina grande”

En la sede de La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei dio un discurso tras el contundente triunfo electoral. Desde el escenario principal del Hotel Libertador, agradeció a los candidatos, a los integrantes de su Gabinete y a todos los argentinos. “Pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, afirmó. También dejó una fuerte convocatoria a los gobernadores: “Queremos invitarlos a discutir los nuevos acuerdos”.

“En primer lugar, deseo darle las gracias a todos los argentinos por esta nueva elección maravillosa que se hizo estrenando un nuevo sistema de votación que es la Boleta Única Papel”, destacó el Presidente, en alusión a la reforma electoral impulsada por su gobierno.

Eufórico, Milei dedicó un párrafo especial a sus seguidores: “Sería un hipócrita si no diera las gracias en particular a todos aquellos que siguieron abrazando y apoyando las ideas de la libertad para hacer grande a la Argentina nuevamente”. Y cerró ese tramo con una frase cargada de simbolismo: “Parafraseando a uno de nuestros últimos spots, si vieras qué linda que está la Argentina y qué lindo le queda el violeta. ¡Viva!”

El líder libertario definió la jornada como “un día histórico” y sostuvo que los resultados marcan un antes y un después en la política nacional. “El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento”, afirmó entre aplausos.

En la parte final de su discurso, Milei se dirigió directamente a los gobernadores, a quienes convocó a abrir una nueva etapa de diálogo político. “Queremos invitarlos a discutir los nuevos acuerdos que necesita el país para consolidar este rumbo. La Argentina tiene futuro si trabajamos juntos, respetando las autonomías y las diferencias, pero comprometidos con el cambio profundo que la sociedad nos pidió”, expresó.

Desde su entorno destacaron que el llamado a los mandatarios provinciales busca “tender puentes” y garantizar la gobernabilidad de cara a los próximos dos años.

Con el resultado de las legislativas, el oficialismo amplía su representación en ambas cámaras del Congreso, lo que le permitirá al Presidente avanzar con su agenda de reformas estructurales.