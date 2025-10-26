Tragedia en Misiones: 9 muertos y 29 heridos al caer un colectivo a un arroyo

Un trágico siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este domingo dejó un saldo de nueve muertos y 29 heridos, tras el impacto de un colectivo contra un auto y su posterior caída a un arroyo, en el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, en Campo Viera, Misiones.

El colectivo de la empresa Sol del Norte, que había salido minutos antes desde Oberá rumbo a Puerto Iguazú, colisionó frontalmente contra un Ford Focus. El choque provocó que el micro atravesara el guardarraíl del puente y cayera varios metros hasta el arroyo Yazá.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Gabriela García (26), Magalí Amarilla (22), Katia Bupvilofsky (24), Rafael Ortiz (34) –conductor del auto–, Ángelo Alpuy (19), Elián Álvez (25), Jonás Dávalos (20), Enzo León (19) y Brian Hobos (19). Cuatro de ellos eran estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones.

El siniestro también dejó 29 heridos, con edades entre los 5 y 67 años. Cuatro personas fueron trasladadas al hospital Madariaga de Posadas por la gravedad de sus lesiones. El resto fue derivado a los hospitales de Oberá y Campo Viera.

Las tareas de rescate continúan con la participación de más de 150 personas, entre Bomberos, Policía de Misiones, personal de Salud Pública y otros organismos provinciales. La ruta permanece parcialmente habilitada, y se solicita precaución a quienes transiten por la zona.

El propietario de la empresa Sol del Norte, Ariel Senchuk, sostuvo que el impacto habría ocurrido del lado del conductor del colectivo, lo que generó la pérdida de control. Además, señaló que no existía un registro de pasajeros, dado que el servicio era provincial y el pasaje era gratuito por la jornada electoral.

Desde la Facultad de Arte y Diseño de la UNaM, expresaron su profundo pesar por la pérdida de estudiantes y pidieron respeto y empatía mientras continúan las tareas de identificación y acompañamiento a las familias.

Este trágico episodio se suma a otros siniestros recientes en la misma localidad, que vuelve a ser escenario de una catástrofe vial. Las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo fallas humanas o mecánicas en los vehículos involucrados.