Entre optimismo y llamados a votar, los principales candidatos emitieron su sufragio

Por Santotomealdía



En el marco de las elecciones legislativas nacionales, los candidatos y candidatas santafesinos compartieron sus mensajes al emitir su voto este domingo. Desde distintos espacios políticos, coincidieron en valorar la participación ciudadana, el ejercicio democrático y el inicio de nuevas etapas de construcción política.

Caren Tepp, referente de Fuerza Patria, votó acompañada de su familia y destacó el clima tranquilo de la jornada. “El día acompaña para que la gente se movilice, para que vaya a votar, para que se pueda expresar”, señaló. Además, valoró la participación de personas mayores y agradeció a autoridades de mesa y fiscales. Tepp aseguró que “hoy comienza un camino de construcción colectiva” y remarcó que su espacio ya puso en marcha “un proceso distinto, con nuevos liderazgos y una propuesta alternativa para Santa Fe”.

Desde Provincias Unidas, Gisela Scaglia votó en la escuela José Pedroni de Gálvez, su escuela primaria, y expresó: “Es un día en el que los santafesinos haremos historia”. La candidata resaltó la importancia de acercarse a las urnas sin miedo y confió en una amplia participación. Tras una campaña intensa, donde recorrió más de 100 localidades, subrayó la necesidad de “transmitir esperanza y productivismo”. También destacó la facilidad del nuevo sistema de boleta única horizontal y el compromiso de la comunidad educativa.

Agustín Pellegrini, primer candidato a diputado por La Libertad Avanza, definió el domingo como una “elección histórica” y afirmó que “hoy se define si termina de cambiar el rumbo del país”. Junto a la diputada Romina Diez, convocaron a votar con la consigna: “El cambio se hace en las urnas”. Diez, por su parte, recordó la baja participación en comicios provinciales anteriores y deseó una mayor concurrencia, señalando que “cuanta más participación haya, mejor para todos”.

Finalmente, Carlos del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), votó en la Escuela Claret de Rosario y expresó que estas elecciones tienen “una originalidad histórica”. Deseó una participación más alta que en los comicios de junio y enfatizó que el voto es clave para sostener y fortalecer la democracia. Con entusiasmo, señaló que su espacio llega al día electoral “con mucha ilusión” tras una campaña que calificó como “muy linda”.

En una jornada sin incidentes y con buen clima, los distintos referentes políticos pusieron el acento en la importancia del voto como herramienta de transformación, en un contexto nacional de definiciones clave para el futuro del Congreso.