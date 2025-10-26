La participación electoral en Santa Fe alcanzó el 28,5% hacia el mediodía

Las elecciones legislativas nacionales se desarrollaban con normalidad este domingo en nuestra ciudad, en una jornada marcada por el buen clima y la alta participación.

Según informó la secretaria electoral nacional por Santa Fe, Magdalena Gutiérrez, al mediodía había votado el 28,5% del padrón en la provincia, una cifra que se ubicaba por encima del 23% informado a nivel nacional por la Cámara Nacional Electoral.

“El clima también colabora”, afirmó Gutiérrez, quien destacó que la jornada se inició con el 80% de las mesas constituidas a las 8:30 y que para las 9 ya estaban abiertas todas. Además, aseguró que los inconvenientes fueron aislados y que había buena expectativa de participación hacia el cierre de los comicios.

En estas elecciones legislativas 2025, los ciudadanos votan para renovar 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado, estas últimas correspondientes a ocho distritos: CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En el caso de Santa Fe, se eligen nueve diputados nacionales.

Según datos oficiales del Ministerio del Interior, el proceso electoral se desarrolla con 35.987.634 electores habilitados, de los cuales 1.139.315 son jóvenes de 16 y 17 años que pueden votar por primera vez en una elección nacional. También están habilitados 490.726 electores residentes en el exterior.

Para garantizar la votación, se habilitaron 17.530 establecimientos con un total de 109.046 mesas en todo el país. La jornada se extenderá hasta las 18 horas, momento en que cerrarán los comicios y comenzará el recuento.