Elecciones legislativas: los comicios se desarrollan sin inconvenientes

Las elecciones legislativas nacionales se desarrollaban con normalidad este domingo por la mañana en nuestra ciudad, en una jornada sin inconvenientes y con escuelas abiertas desde las 8. En las primeras horas, los ciudadanos acudían a votar con agilidad, utilizando el nuevo sistema electoral nacional de Boleta Única de Papel, similar al que ya rige desde hace años en la provincia de Santa Fe.

En esta elección, se definen los representantes en el Congreso Nacional. En Santa Fe se eligen nueve diputados nacionales, mientras que en todo el país se votan 127 diputados nacionales y 24 senadores nacionales en ocho jurisdicciones: CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El padrón nacional habilita a 35.987.634 electores, incluidos 1.139.315 jóvenes de 16 y 17 años que podrán votar por primera vez en elecciones nacionales, y 490.726 ciudadanos residentes en el exterior.

Para garantizar el desarrollo de los comicios, se habilitaron 17.530 establecimientos con un total de 109.046 mesas de votación distribuidas en todo el país.

El proceso electoral avanza con una participación sostenida en los distintos centros de votación, mientras que el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), informó que “la jornada electoral se inició sin inconvenientes en todo el país”.

¿Dónde votar?

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el padrón electoral, que puede consultarse de forma online. Para saber dónde votar, los electores deben:

Ingresar al sitio oficial de la CNE (click aquí) Completar un formulario con número de DNI, género y distrito electoral. Validar los datos con un código captcha y hacer clic en “Consultar”.

El sistema informará el establecimiento de votación, el número de mesa asignado y el número de orden dentro del padrón.