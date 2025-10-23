El mensaje de Cristina Kirchner de cara a las elecciones: "Hay que frenar este modelo de entrega y destrucción"

En la recta final hacia las elecciones legislativas de este domingo, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió un mensaje político en el que convocó a votar por los candidatos del peronismo para frenar el rumbo del Gobierno de Javier Milei. En un audio publicado en su cuenta oficial en X, expresó: “Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común”.

Con un tono enfático, la ex vicepresidenta llamó a “frenar este modelo de entrega, destrucción y profunda humillación nacional”, y sostuvo que “la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo”. Su intervención se produce a tres días de los comicios, en un contexto de fuerte polarización política.

“El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de Milei para terminar con el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables, la entrega de la soberanía nacional y el castigo a quienes viven o vivieron de su trabajo”, planteó.

En otro tramo de su mensaje, Cristina Kirchner también se refirió a la situación económica y a los recientes respaldos internacionales recibidos por el Gobierno. Cuestionó el apoyo de Estados Unidos al describirlo como un “salvataje que, de solución, no tiene nada, y de humillación, todo”.

Además, hizo alusión al expresidente norteamericano Donald Trump, a quien definió como “el principal sostén de Milei y en la práctica, su jefe de campaña”. Recordó sus recientes declaraciones sobre la situación social en Argentina: “Dijo que los argentinos no tienen dinero y luchan para sobrevivir. Lo escuchó desde Estados Unidos, lo escucha el mundo entero”.

Finalmente, la ex mandataria concluyó: “La soberanía no se negocia, le pertenece a su pueblo. Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero”.