Quién es Pablo Quirno: el nuevo Canciller que eligió Javier Milei y hombre de Luis Caputo

El presidente Javier Milei designó este jueves a Pablo Quirno como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia de forma sorpresiva. La decisión representa un espaldarazo al ministro de Economía, Luis Caputo, ya que Quirno es uno de sus funcionarios de máxima confianza y venía desempeñándose como secretario de Finanzas.

Licenciado en Ciencias Económicas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania, Quirno tiene una sólida trayectoria en el sector financiero internacional. Fue asesor y director para Latinoamérica del banco JP Morgan en Nueva York, donde también integró el Comité de Gerenciamiento Regional.

En la gestión pública, formó parte del gobierno de Mauricio Macri, ocupando cargos en el Ministerio de Finanzas y el Banco Central. En 2017 fue jefe de Gabinete de Caputo y participó de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que desembocaron en el acuerdo de 2018.

Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, Quirno acompañó activamente el modelo libertario, tanto en su rol técnico como en sus expresiones públicas y en redes sociales. Recientemente fue parte de la delegación que viajó a Washington para avanzar en acuerdos con el Tesoro de EE.UU. y en la negociación por el swap de monedas.

Su designación se oficializó a tres días de las elecciones legislativas, en medio de una serie de cambios dentro del Gabinete nacional. El mismo día se conoció también la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia.

La elección de Quirno fue celebrada por varios funcionarios. El propio Caputo expresó en redes: “Felicitaciones Pablo Quirno, enorme profesional y persona. Extraordinario trabajo en la Secretaría de Finanzas. Confianza plena en que harás un excelente trabajo en esta nueva etapa también”.

También lo saludó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien escribió: “Me cuesta pensar una mejor elección. Tanto por sus cualidades personales, profesionales y éticas como por su compromiso con las ideas de la libertad”.