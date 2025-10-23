Tragedia en la Panamericana: cinco muertos tras un choque múltiple e incendio

Una tragedia vial conmocionó este jueves la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 70 del ramal Campana, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Cinco personas murieron como consecuencia de un choque múltiple que involucró a dos camiones y al menos dos vehículos particulares, que se incendiaron tras el impacto.

Según informaron distintas fuentes periodísticas y policiales, uno de los camiones, que circulaba en sentido hacia provincia, perdió el control, se cruzó de carril y embistió de frente a otro camión que viajaba hacia Capital Federal. En medio del accidente, dos autos quedaron atrapados entre los vehículos pesados, siendo completamente aplastados e incendiados.

Testigos y medios locales indicaron que uno de los camiones transportaba un contenedor de la empresa CMA CGM. Las imágenes difundidas mostraban un denso humo negro y llamas envolviendo los rodados, mientras un vehículo particular permanecía debajo de uno de los camiones, completamente calcinado.

El tránsito fue completamente desviado hacia la colectora a la altura del kilómetro 73, lo que generó largas demoras y un importante caos vehicular en toda la zona. Bomberos, policía y personal de Defensa Civil bonaerense trabajaban intensamente en el lugar.

En los primeros momentos tras el siniestro, los bomberos tuvieron serias dificultades para acceder al lugar del hecho, debido al colapso del tránsito y a la distancia entre el punto del accidente y los accesos disponibles para los vehículos de emergencia.

El caso se encuentra bajo investigación y las autoridades aún no confirmaron la identidad de las víctimas ni las causas exactas que provocaron el accidente.