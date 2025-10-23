Otra baja en el Gabinete: Mariano Cúneo Libarona se irá después de las elecciones

Mariano Cúneo Libarona dejará su cargo como ministro de Justicia después de las elecciones nacionales de este domingo, según confirmó él mismo. La salida, que se formalizará el lunes, ya había sido conversada semanas atrás con la cúpula del Gobierno y forma parte del proceso de reordenamiento del Gabinete que impulsa el presidente Javier Milei.

“Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”, expresó Cúneo Libarona esta mañana en diálogo con Infobae.

En el entorno de Milei confirmaron que la renuncia ya estaba decidida, aunque se aguardó hasta después de los comicios para hacerla efectiva. Una fuente cercana al Presidente explicó que “es el momento de hacer todos los reseteos. Se dio así, aunque también podría haberse dado más adelante”.

La salida de Cúneo Libarona se suma a otros movimientos en el Gabinete nacional, que Milei evalúa ajustar tras el resultado electoral. De hecho, ya está definido el reemplazo del canciller, mientras que otros cambios se decidirán la noche del domingo, una vez conocidos los resultados.

El todavía titular de la cartera de Justicia no participará del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza este jueves en Rosario —alegó motivos laborales—, aunque sí podría asistir al búnker del oficialismo el domingo.

En cuanto a las gestiones pendientes, aún no se definió si se prorrogará o no la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal en Comodoro Py, una decisión clave que podría recaer en su sucesor.

La renuncia de Cúneo Libarona se da en un contexto de recambio interno, con el que el Gobierno busca reordenar funciones y bajar tensiones en la segunda etapa de gestión. La confirmación de su salida refuerza la idea de que el Ejecutivo se prepara para una nueva etapa, con posibles modificaciones estratégicas en varias áreas.