Milei lideró una caravana en Córdoba y pidió no ir hacia "la esclavitud populista del kirchnerismo"

En el tramo final de la campaña electoral, el presidente Javier Milei encabezó este martes una caravana por el centro de la ciudad de Córdoba, en el marco de su gira por el interior del país. Rodeado de militantes libertarios, el mandatario pidió a los votantes no regresar a lo que definió como “la esclavitud populista del kirchnerismo”.

La actividad se desarrolló a cinco días de las elecciones legislativas nacionales, y tuvo como eje un mensaje breve, emitido con un megáfono desde la parte trasera de una camioneta, en la que estuvo acompañado por su hermana y presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, y por el candidato a diputado nacional Gonzalo Roca.

“Yo nunca dije que iba a ser fácil. No se pueden quebrar de la noche a la mañana cien años de populismo”, afirmó el jefe de Estado, quien aseguró que su gobierno “va en la dirección correcta”. En ese sentido, sostuvo que la inflación se encuentra “en el 30%” y proyectó que “para mitad del año que viene habrá desaparecido”.

El mandatario también mencionó que “terminaron los piquetes”, y que el país atraviesa los “índices de inseguridad más bajos de la historia”. Cerró su intervención con un mensaje dirigido directamente a los cordobeses: “Fue la provincia que más me ayudó en el balotaje de 2023 para ganarle a Massa. No aflojen. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, expresó.

La jornada se desarrolló sin incidentes, aunque hubo una manifestación opositora organizada por partidos de izquierda, que fue contenida detrás de una valla. Entre los asistentes al acto también estuvieron la diputada nacional Lilia Lemoine y el referente cordobés del espacio, Gabriel Bornoroni.

Tras el mensaje, Milei permaneció unos minutos más sobre el vehículo, saludando a simpatizantes y firmando gorras y remeras. El recorrido por Córdoba forma parte de la etapa final de la campaña del oficialismo, que culminará este jueves en Rosario, donde el Presidente encabezará el cierre nacional de La Libertad Avanza, antes de los comicios del domingo.