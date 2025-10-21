Unión goleó a Defensa y Justicia y trepó al segundo lugar de la Zona A

Unión una victoria clave este martes por la noche al golear 3-0 a Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025. Con este triunfo, el conjunto dirigido por Leonardo Madelón alcanzó los 20 puntos y quedó como escolta del Grupo A, a solo una unidad del líder.

El marcador se abrió a los 34 minutos del primer tiempo, cuando Agustín Colazo aprovechó un rebote tras un remate de Tarragona y empujó la pelota al fondo de la red. Ya en el complemento, a los 6 minutos, una jugada desde la izquierda derivó en un gol en contra de Damián Fernández, tras un centro de Palavecino que descolocó al arquero Bologna.

A pesar de un penal a favor de Defensa, ejecutado por Abiel Osorio, el arquero Matías Tagliamonte se lució con una gran atajada, sosteniendo el cero en el arco local. Finalmente, a los 34 del segundo tiempo, Marcelo Estigarribia selló el 3-0 con un cabezazo tras un córner ejecutado por Fragapane.

Con este resultado, el “Tatengue” recuperó terreno tras haber perdido el liderazgo en la fecha 10, y ahora se posiciona como candidato firme en la lucha por el primer puesto. Por su parte, Defensa y Justicia, que llegó al encuentro como escolta, cayó al tercer lugar con 19 unidades.

En la próxima jornada, Unión visitará a Newell’s, mientras que el equipo de Mariano Soso será local ante Huracán. Ambos encuentros aún no tienen fecha ni horario confirmados.