El Municipio entregó fondos y recursos a clubes y deportistas locales

La Municipalidad llevó a cabo una nueva entrega del Fondo de Asistencia al Deporte, en el marco de una serie de acciones orientadas a acompañar el desarrollo del deporte local. Esta herramienta está destinada a brindar apoyo económico a clubes, instituciones y deportistas que cumplen un rol en la formación, la integración comunitaria y la representación de la ciudad en distintas competencias.

De manera complementaria, en los últimos meses también se concretó la entrega de kits deportivos, con el objetivo de fortalecer el trabajo cotidiano de quienes impulsan el deporte en la ciudad. A esto se suma la continuidad del programa municipal "Salud en el Club", que promueve instancias de formación vinculadas a la salud y la nutrición, además de otras iniciativas que se articulan con las instituciones deportivas que lo requieren.

En este contexto, el director de Deportes, Norberto Carosso, señaló: "El deporte constituye no solo una fuente de bienestar y salud, sino también un ámbito que fomenta valores, vínculos y oportunidades. En ese sentido, se reafirmó la decisión de seguir acompañando y promoviendo su desarrollo en todas sus formas".

Todas estas acciones forman parte de una estrategia que, según informaron desde el Municipio, busca consolidar el acceso y la igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo, reconociendo su importancia como herramienta de transformación social.