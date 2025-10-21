Por ruidos molestos, buscan clausurar el Club de los Abuelos: el reclamo es de un solo vecino

Por Santotomealdía



Una situación insólita genera preocupación en el Club de los Abuelos de nuestra ciudad, donde la comisión directiva denunció públicamente que un vecino impulsa su cierre a través de denuncias reiteradas por ruidos molestos, incluso en situaciones completamente fuera de contexto. “Hasta le molesta el sonido de la cadena del baño”, relataron los dirigentes este martes en una entrevista realizada en el programa Nova al Día, de Radio Nova 97.5.

Los entrevistados fueron el presidente del club, Roberto Schmidhalter, y el tesorero, Daniel Schujuam, quienes expusieron el conflicto que mantienen desde hace años con un único vecino, mientras que el resto de los frentistas no manifiesta ninguna queja. “Este vecino está obsesionado. Directamente nos dijo que quiere cerrar el club”, sostuvo Schujuam.

El Club de los Abuelos realiza una única cena o almuerzo mensual como forma de recaudar fondos, actividad que cuenta con permiso municipal hasta las 6 de la mañana. Sin embargo, en un gesto de buena voluntad y buscando la convivencia, la comisión decidió finalizar los eventos a las 2. A pesar de eso, las denuncias continuaron.

“Recibimos una multa porque supuestamente el sonido superó los decibeles permitidos, pero según nuestra ordenanza, el límite es 65 y nos marcaron 57”, explicó Schmidhalter, quien fue intendente de la ciudad y conoce con detalle la normativa vigente. Según el dirigente, el conflicto se intensificó después de que el municipio exigiera cerrar todas las aberturas para evitar la salida del sonido. “Nos quedó una caja de zapatos, sin ventilación ni salida acústica, lo que empeora la medición del sonido dentro del salón”, señaló.

Además, relataron que los reclamos exceden lo razonable: “Nos dicen que no pueden dormir porque se escucha cuando se tira la cadena del baño de mujeres. Ya no sabemos qué más hacer, pero claramente eso no fue motivo de la multa”, aclaró Schmidhalter.

El club cuenta actualmente con más de 640 socios activos y 18 actividades semanales, entre ellas folclore, tango, patín, taekwondo y otras que involucran a niños, jóvenes y adultos mayores. “Cuando asumimos, solo había tres actividades. Hoy el club volvió a tener vida, y queremos seguir creciendo”, destacaron.

Los dirigentes aseguran que actúan siempre en cumplimiento de la ordenanza, incluso cuando debieron presentarse en una mediación municipal que el denunciante se negó a asistir. “Vamos a presentar nuestra defensa y pagar la multa si corresponde, pero no vamos a dejar morir esta institución. Es el único lugar donde muchos abuelos y abuelas pueden hacer actividades organizadas y seguras”, afirmaron.

Finalmente, los referentes del club llamaron a las autoridades y a la comunidad a valorar el rol social de la institución. “Estamos haciendo un esfuerzo enorme. Reparamos techos, pintamos salones, mejoramos las instalaciones. Todo a pulmón, con una cuota societaria de apenas 2.500 pesos”, concluyeron.