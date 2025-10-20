Unión se juega mucho frente a Defensa y Justicia en Santa Fe

Unión se prepara para un partido clave este martes a las 19.15 frente a Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El equipo de Leonardo Madelón, que sumó apenas dos puntos de los últimos doce, buscará un triunfo vital para volver a la zona de clasificación y alejarse de los puestos de descenso.

El entrenador tatengue prepara dos modificaciones tácticas respecto al once que igualó ante Central Córdoba. Según se confirmó tras la práctica en Casasol, Julián Palacios ingresará por Augusto Solari en el sector derecho del mediocampo, mientras que Agustín Colazo reemplazará a Franco Fragapane y acompañará en ataque a Cristian Tarragona, retomando el esquema con doble 9.

El gran interrogante pasa por la presencia de Marcelo Estigarribia, que arrastra una molestia en la rodilla. Si bien fue exigido en el entrenamiento, no estaría en condiciones de ser titular, aunque podría ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Con estas variantes, el once tentativo sería: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Nicolás Palavecino; Agustín Colazo y Cristian Tarragona.

El contexto no da margen para especular. Unión hoy está fuera de la zona de clasificación, aunque con un partido menos, y necesita ganar para meterse en los cruces finales. Además, la tabla del descenso también preocupa: tras los últimos resultados, el equipo quedó a cinco puntos de San Martín de San Juan, el último en la zona roja.

“Las dos tablas lo obligan a dejar los tres puntos en casa”, señalaron desde el entorno del cuerpo técnico. El calendario que se viene no es fácil: Newell’s, Barracas y Belgrano serán los próximos rivales en las fechas finales.

Por su parte, Defensa y Justicia llega como escolta de la zona A y atraviesa un gran presente. Dirigido por Mariano Soso, el equipo de Florencio Varela ya igualó la cantidad de puntos del Apertura y se perfila como uno de los candidatos a clasificar.

No obstante, el “Halcón” tendrá una baja sensible en la defensa: el zaguero Emanuel Aguilera sufrió una ruptura fibrilar en el aductor derecho y estará fuera por al menos un mes. En este Clausura, el mendocino había sido utilizado como alternativa desde el banco, aprovechando su juego aéreo y experiencia.

Todo está dado para que sea un duelo intenso y con mucho en juego. Unión, con cambios y urgencias. Defensa, con confianza y bajas. Este martes, en López y Planes, la pelota dirá.