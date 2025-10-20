Trump justificó el apoyo a Milei con una frase lapidaria: “No tienen nada, están luchando por sobrevivir”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó este domingo una serie de declaraciones explosivas sobre la situación económica de la Argentina, en el marco de un eventual paquete de apoyo a la administración de Javier Milei. Entre otras definiciones, anunció que considera reabrir el mercado estadounidense a la carne vacuna argentina, pero lo hizo acompañado de una frase que generó un fuerte impacto: “Están muriendo. ¿De acuerdo? Están muriendo”.

Las palabras fueron pronunciadas a bordo del avión presidencial Air Force One, en diálogo con periodistas estadounidenses, y se produjeron pocos días después del encuentro bilateral entre Trump y Milei en la Casa Blanca. Consultado sobre las quejas de los agricultores norteamericanos ante el posible acuerdo comercial, Trump respondió: “Argentina está luchando por su vida. No tienen dinero, no tienen nada. Están luchando muy duro para sobrevivir”.

El mandatario norteamericano defendió su decisión de brindar apoyo al gobierno argentino por razones estratégicas, políticas y personales: “Me gusta el presidente de Argentina. Creo que está haciendo todo lo que puede. Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre, lo voy a hacer”.

Además de la compra de carne, Trump hizo referencia al acuerdo de asistencia financiera de hasta 40.000 millones de dólares, que incluye un swap de divisas, posibles créditos de bancos privados y la intervención del Tesoro estadounidense en el mercado argentino para frenar la volatilidad cambiaria en plena etapa electoral.

El presidente también aludió a la disputa geopolítica en la región: “Nosotros rescatamos a Argentina, pero ellos le venden soja a China. Nuestros agricultores no obtienen nada y van a la quiebra. Eso tiene que cambiar”.

Desde el gobierno argentino, Javier Milei relativizó el tono de las declaraciones y aclaró que Trump no condicionó el apoyo a ningún resultado electoral puntual: “Mientras esté yo o alguien que defienda las ideas de la libertad en la Casa Rosada, el respaldo estará garantizado”, afirmó.

El posible retorno de la carne argentina al mercado estadounidense, tras años de restricciones sanitarias y arancelarias, sería una medida de alto impacto económico para el país. Sin embargo, las formas en que se expresó Trump, si bien celebradas por sus aliados, provocaron reacciones encontradas por lo crudo de su descripción sobre la situación argentina.