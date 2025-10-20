Marruecos venció a Argentina y se consagró campeón del Mundial Sub 20

La Selección Sub 20 de Marruecos hizo historia este domingo al consagrarse campeona del Mundial Sub 20, tras vencer por 2 a 0 a la Argentina en la final disputada en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile. Con dos goles de Yassir Zabiri en el primer tiempo, los africanos se quedaron con el título por primera vez y se convirtieron en la segunda selección africana en lograrlo, luego de Ghana en 2009.

El encuentro se resolvió en la primera mitad. A los 12 minutos, Zabiri abrió el marcador con un gol de tiro libre que sorprendió al arquero Santino Barbi, quien tuvo una reacción floja. A los 29 minutos, el mismo delantero estiró la ventaja tras una gran jugada individual y asistencia de Othmane Maamma. Desde entonces, el equipo marroquí controló el trámite del juego con orden defensivo y firmeza.

Pese a la desventaja, la Argentina no se rindió y buscó con actitud el descuento. Las situaciones más claras fueron un tiro libre de Maher Carrizo y un cabezazo de Tobías Ramírez, pero no alcanzaron para quebrar el arco rival. El conjunto dirigido por Diego Placente, que aspiraba a su séptimo título mundial en la categoría, cerró una muy buena campaña, aunque con el sabor amargo de haber quedado a un paso de la consagración.

En su camino a la final, el seleccionado nacional había sido puntero invicto de su grupo, superando a Cuba, Nueva Zelanda e Italia. En fase eliminatoria, goleó a Nigeria (4-0), venció a México (2-0) y superó a Colombia (1-0) en semifinales.

Por su parte, Marruecos tuvo un recorrido sólido: fue líder del Grupo C, por delante de México, España y Brasil. Luego eliminó a Corea del Sur (2-1), a Estados Unidos (3-1) y a Francia en semifinales, tras un empate 1-1 y una definición por penales (5-4).

Este título ratifica el crecimiento del fútbol marroquí, que ya había dado una muestra de su evolución en el Mundial de Qatar 2022, cuando el seleccionado mayor alcanzó las semifinales por primera vez en la historia.