Los Piratitas ganaron y se ilusionan en la Zona Repechaje de la Primera B

Por Santotomealdía



La sexta fecha del Torneo Clausura Griselda Weimer de la Primera B liguista dejó una jornada intensa, con partidos destacados tanto en la Zona Campeonato como en la Zona Repechaje. Entre los representantes de nuestra ciudad, el gran protagonista fue Los Piratitas, que se impuso por 1 a 0 ante Deportivo Agua y se mantiene en carrera en su grupo.

Con el gol de Rodrigo Ojeda, el equipo local sumó su segundo triunfo en el certamen y escaló al quinto lugar, alcanzando los 9 puntos en una tabla muy ajustada. En la misma zona, Atenas cayó 2 a 1 frente a El Pozo, pero aún se sostiene en la parte alta, compartiendo el tercer puesto con Los Juveniles, ambos con 10 unidades. Por su parte, Don Salvador empató 3 a 3 en un partido vibrante ante Los Juveniles y quedó séptimo con 8 puntos.

En el resto de la Zona Repechaje, Los Canarios derrotaron con claridad 4 a 1 a Defensores de Peñaloza y siguen como líderes absolutos. Arroyo Leyes venció como visitante a Loyola, y El Pozo se mantiene en zona de clasificación directa.

En la Zona Campeonato, Floresta, otro de los equipos de nuestra ciudad, tuvo una jornada para el olvido: cayó por 4 a 1 ante Belgrano y descendió al sexto lugar con 9 puntos, perdiendo terreno en la pelea por avanzar a la siguiente fase.

En los otros partidos del grupo, Santa Fe derrotó 2 a 0 a Defensores de Alto Verde, Las Flores II venció 2 a 1 a Nuevo Horizonte, y El Cadi dio la sorpresa al imponerse por 4 a 2 al líder Santa Rosa, en un duelo que sacudió la cima del torneo. Además, Banco Provincial ganó el clásico frente a San Cristóbal, con goles de Ariel Salinas y Alexandro Lammertyn, y se acomoda en la tabla.

Con solo tres fechas por delante, la definición del torneo entra en su recta final y cada punto vale oro. Para Los Piratitas, el triunfo del sábado les permite soñar con seguir escalando y ser protagonistas hasta el cierre.