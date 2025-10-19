Liga Santafesina: con una victoria clave, Academia aseguró su permanencia en Primera A

Por Santotomealdía



Este sábado, se completó la octava fecha del Torneo Clausura de la Primera A liguista, con una jornada que dejó resultados relevantes tanto en la pelea por el título como en la lucha por la permanencia. En ese marco, Academia AC logró un triunfo fundamental ante Independiente, el otro representante de nuestra ciudad, que le permitió asegurar su lugar en la máxima categoría.

En un partido parejo y disputado, Brian Giménez marcó el único gol para el equipo académico, que alcanzó así los 11 puntos en la Zona 1, ubicándose en la séptima posición, lejos de la zona de descenso. Del otro lado, Independiente, que llegaba como escolta, se mantiene segundo con 15 puntos, a siete del sólido líder Colón de San Justo.

La fecha había comenzado entre semana, con el propio Colón SJ imponiéndose con contundencia 6 a 0 a Unión, en uno de los resultados más abultados del torneo. También entre semana, Sanjustino venció 1 a 0 a Colón de Santa Fe, y Pucará derrotó 2 a 1 a Sportivo Guadalupe.

Academia se quedó con el clásico ante Independiente. (Foto: Academia AC)

Ya el sábado, Ateneo Inmaculada se impuso 4 a 2 ante Juventud Unida y sigue prendido entre los animadores. Ciclón Racing ganó por la mínima ante Gimnasia y Esgrima, La Salle venció 1 a 0 a Ciclón Norte, y Nacional hizo lo propio frente a Vecinal Gálvez, con doblete de Leonardo Fernández.

En otros encuentros, Cosmos superó 1 a 0 a Newell’s, Universidad le ganó por la mínima a Deportivo Nobleza (con gol en contra), y El Quillá goleó 4 a 1 a La Perla del Oeste, en una de las actuaciones más destacadas de la fecha.

Con solo una jornada por delante, varios equipos siguen definiendo su clasificación a la próxima instancia, mientras que otros ya respiran tranquilos por haber cumplido su objetivo. Academia AC, sin dudas, puede festejar por partida doble: por el triunfo en el clásico local y por seguir en la Primera A.