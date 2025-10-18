Trump: “Maduro me ha ofrecido todo porque no quiere joder con los Estados Unidos”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su par de Venezuela,Nicolás Maduro, le ofreció “todo” para que ambos países no lleguen a un conflicto armado.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, un periodista le preguntó al magnate: “Se ha publicado que Maduro ofreció todo lo que tiene en su país, todos sus recursos naturales. Incluso les grabó recientemente un mensaje en inglés ofreciéndoles una mediación. ¿Qué debe hacer para detener esto?”

“Lo ha ofrecido todo, ofreció todo tienes razón ¿Sabes por que? Porqueno quiere joder con Estados Unidos”, destacó Trump en su respuesta.

Esta declaración se dio luego de que el magnate confirmara que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones secretas en el país caribeño, según destaca un artículo del sitio Newsweek Argentina.

También ocurre después de que el diario norteamericano Miami Herald aseverara que importantes funcionarios chavistas, con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez y su hermano, titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, le acercaran a la Casa Blanca dos propuestas para efectuar una transición sin Maduro.