Trump anunció una cumbre con Putin en Hungría para intentar frenar la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá con su par de Rusia, Vladimir Putin, en la ciudad de Budapest, Hungría, en un nuevo intento por poner fin al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El encuentro, según adelantó el propio mandatario estadounidense, se llevaría a cabo en las próximas dos semanas.

El anuncio fue realizado tras una conversación telefónica entre ambos presidentes, en la que, según Trump, “se lograron grandes progresos”. A través de su red social Truth Social, detalló que habrá un primer encuentro entre asesores de alto nivel de ambos gobiernos, encabezado por el secretario de Estado Marco Rubio, antes de la reunión presencial entre los jefes de Estado.

“Luego, el presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar ya acordado, Budapest, para ver si podemos poner fin a esta guerra ‘sin gloria’ entre Rusia y Ucrania”, escribió Trump. En declaraciones posteriores a la prensa en el Despacho Oval, agregó que Rubio se encontrará con funcionarios rusos la próxima semana.

La llamada entre los mandatarios se produjo en la antesala de la visita del presidente ucraniano Volodimir Zelenski a la Casa Blanca, prevista para este viernes. Zelenski llega con el objetivo de reforzar su pedido de armamento de largo alcance, principalmente los misiles Tomahawk, y de asistencia para el sistema de defensa aérea y la infraestructura energética de su país.

La posibilidad de que Estados Unidos suministre misiles Tomahawk a Ucrania generó una advertencia directa del Kremlin. El canciller ruso Serguéi Lavrov afirmó que una decisión en ese sentido marcaría un “nuevo nivel de escalada” y dañaría gravemente las posibilidades de normalizar las relaciones entre Washington y Moscú.

Desde la cumbre del pasado 15 de agosto en Alaska, considerada un gesto diplomático hacia Rusia, Trump endureció su discurso: “Todo lo que queremos de Putin es esto: deje de matar ucranianos y rusos, ya que está matando a muchos rusos”, afirmó entonces, expresando su decepción con el mandatario ruso.

Por su parte, Zelenski llega a su encuentro con Trump en medio de la intensificación de los ataques rusos contra infraestructura civil, en particular los sistemas eléctricos e hídricos, en vísperas del invierno europeo.