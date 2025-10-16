Con amplio respaldo político, Uruguay legalizó la eutanasia

Uruguay legalizó la eutanasia este miércoles, al aprobarse en la Cámara de Senadores la ley de Muerte Digna, que garantiza el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”. La votación se dio tras más de diez horas de discusión, y contó con el apoyo del oficialista Frente Amplio y de legisladores de los partidos Colorado y Nacional.

El proyecto aprobado despenaliza la eutanasia para personas mayores de edad que sean psíquicamente aptas y se encuentren atravesando una etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles, o que padezcan sufrimientos físicos o psíquicos insoportables a causa de ellas.

Según el texto legal, podrán acogerse a este derecho ciudadanos uruguayos naturales o legales y también extranjeros con residencia habitual comprobada en el país.

La norma establece que el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 180 días para su reglamentación. Luego, se dispondrá de otros 90 días para constituir la Comisión Honoraria de Revisión, que será presidida por el Ministerio de Salud Pública y tendrá a su cargo la revisión de los procedimientos realizados en el marco del ejercicio de este derecho.

Dicha comisión estará integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico del Uruguay, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Su tarea incluirá la elaboración de un informe anual dirigido al Ministerio y a la Asamblea General.