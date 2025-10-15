Trump confirmó que autorizó a la CIA a operar en Venezuela y evalúa acciones militares terrestres

La escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela se profundizó este miércoles tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien confirmó que autorizó a la CIA a operar en territorio venezolano y no descartó acciones militares terrestres, bajo el argumento de combatir el narcotráfico y enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro.

En una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, Trump afirmó que la agencia de inteligencia tiene el aval presidencial para actuar, citando “dos razones”: la supuesta liberación de presos venezolanos que ingresaron a EE.UU. por la frontera y el tráfico de drogas por vía marítima. “Muchos países lo hicieron, pero no como Venezuela”, expresó el mandatario.

Consultado sobre si la CIA tiene autoridad para remover a Maduro del poder, Trump evitó una respuesta directa. “Es una pregunta ridícula. Sería ridículo que respondiera esa pregunta. Pero creo que Venezuela está sintiendo la presión”, sostuvo.

En la misma línea, Trump dejó abierta la posibilidad de ordenar ataques terrestres. “Lo hemos detenido por mar, ahora lo detendremos por tierra”, declaró, al referirse a las operaciones recientes contra embarcaciones que Estados Unidos identificó como ‘narcolanchas’. Según el propio presidente, 27 personas murieron en estos operativos desde septiembre.

Frente a este escenario, el presidente Nicolás Maduro anunció este miércoles la activación del “sistema defensivo territorial” en Caracas y el estado Miranda, regiones densamente pobladas del país. “Activadas integralmente las ZODI de Caracas y Miranda, en perfecta fusión popular-militar-policial. A seguir ganando la paz”, expresó en sus redes sociales.

El despliegue incluye unidades de la Fuerza Armada, milicias, cuerpos policiales y estructuras civiles organizadas, en el marco de un operativo denominado “Operación Independencia 200”. Según informó el gobierno venezolano, el objetivo es garantizar la defensa de infraestructuras estratégicas como redes eléctricas, plantas de agua, hospitales y centros de distribución de alimentos.

Por su parte, Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, aseguró que la activación de este dispositivo busca resguardar la soberanía nacional ante lo que calificó como un intento de invasión encubierta. “Nos mantendremos unidos frente a los traidores y los imperialistas que esperan que les hagan el trabajo desde afuera”, afirmó.

Maduro, en tanto, volvió a denunciar que Venezuela es blanco de una “guerra multiforme” promovida por EE.UU. para imponer un cambio de régimen y quedarse con los recursos naturales del país. “Seguiremos ejerciendo nuestra soberanía plena y defendiendo el derecho a la vida”, manifestó.