Tensión en Gaza: Israel amenaza con reanudar ataques si no se cumple el acuerdo

La tregua entre Israel y Hamas entró en una fase de máxima tensión este miércoles, luego de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazara con reanudar los combates en Gaza si el grupo islamista no cumple en su totalidad con el acuerdo que estipula la entrega de todos los cuerpos de rehenes fallecidos.

“Si Hamas rechaza respetar el acuerdo, Israel, en coordinación con Estados Unidos, reanudará los combates y actuará para una derrota total de Hamas”, expresó Katz en un comunicado citado por la agencia AFP.

El pronunciamiento llegó tras el anuncio de Hamas, que este miércoles entregó los restos de otros dos rehenes y aseguró haber liberado todos los cuerpos que pudo localizar. En total, nueve cadáveres fueron devueltos hasta el momento, mientras que otro cuerpo entregado el martes no fue identificado como rehén.

De acuerdo a los registros israelíes, aún restan 19 secuestrados fallecidos en Gaza. En ese contexto, el grupo islámico afirmó que “se requieren esfuerzos y equipos especiales” para recuperar más restos, y que están “haciendo un gran esfuerzo para cerrar este expediente”.

En paralelo, Hamas aseguró haber cumplido con su parte del acuerdo: liberar a todos los rehenes vivos que quedaban en la Franja de Gaza —unos 20 el lunes— y entregar los cuerpos que tenía localizados. El pacto fue mediado por Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía.

Mientras tanto, la presión internacional sobre Israel crece ante el riesgo de un nuevo colapso del cese al fuego. En paralelo, el primer ministro Benjamin Netanyahu continúa enfrentando fuertes cuestionamientos internos por la conducción del conflicto y el manejo de los rehenes.