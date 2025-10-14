Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una embarcación frente a Venezuela

Estados Unidos realizó este martes un nuevo ataque militar contra una embarcación en el mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, en el marco de una serie de operativos que Washington justifica como parte de su lucha contra el narcotráfico. El saldo fue de seis personas muertas, según informó el presidente Donald Trump en su red Truth Social.

Se trata del quinto ataque de este tipo desde septiembre, elevando a 27 el número total de víctimas, de acuerdo con fuentes oficiales estadounidenses. En esta ocasión, el ataque se produjo contra una lancha que, según la inteligencia de EE.UU., transportaba drogas y estaba vinculada a organizaciones narcoterroristas. El presidente Trump calificó a los fallecidos como "narcoterroristas".

El mandatario acompañó su mensaje con un video en el que se observa una embarcación detenida en el mar, que luego es impactada por un misil. Las imágenes no permiten identificar la carga ni a los ocupantes del bote.

Desde Caracas, el gobierno venezolano ha denunciado estas operaciones como actos de agresión, y acusa a EE.UU. de intentar forzar un cambio de régimen. Nicolás Maduro sostiene que Venezuela es víctima de una “guerra multiforme” promovida por Washington, con el objetivo de apoderarse de los recursos naturales del país.

Diversos líderes internacionales y organismos, como las Naciones Unidas, han manifestado preocupación por estos operativos, al considerar que podrían constituir ejecuciones sumarias. Presidentes como Gustavo Petro y Lula da Silva han expresado su rechazo, y han cuestionado la legalidad de estas acciones en aguas internacionales.

Trump, por su parte, ha reiterado sus acusaciones contra Maduro, a quien señala como el líder del cartel de los Soles, una supuesta red de narcotráfico internacional operada desde el gobierno venezolano. Desde Caracas, niegan esas acusaciones y las vinculan con fines políticos.