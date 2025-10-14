La ONU estima que reconstruir Gaza costará al menos 70.000 millones de dólares

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó este martes que la reconstrucción de la Franja de Gaza demandará una inversión mínima de 70.000 millones de dólares, tras dos años de guerra que dejaron una devastación casi total en el enclave palestino. De ese total, al menos 20.000 millones deberían destinarse en los próximos tres años para garantizar condiciones básicas de vida.

La cifra fue revelada por Jaco Cilliers, representante del Programa para la Asistencia al Pueblo Palestino de la ONU, con sede en Ginebra, y coincide con el inicio de tareas de remoción de escombros y apertura de calles en la ciudad de Gaza, tras el reciente acuerdo de alto el fuego entre Hamas e Israel.

Según Cilliers, el nivel de destrucción es del 84% en promedio, aunque en algunas zonas alcanza el 92%, y se calcula que se deben retirar alrededor de 55 millones de toneladas de escombros acumulados por la destrucción de viviendas, hospitales, escuelas y otras infraestructuras. “La reconstrucción podría tardar décadas”, advirtió.

Este martes por la mañana, varias excavadoras municipales comenzaron a despejar las principales calles de la ciudad de Gaza, saliendo desde los garajes junto al estadio Al Yarmouk. El primer objetivo es habilitar el acceso para la ayuda humanitaria, aunque también se trabaja en hospitales y servicios sociales.

Hasta el momento, la ONU ya removió 81.000 toneladas de escombros, equivalentes a 31.000 camiones, y 13.200 toneladas fueron recicladas para utilizarse en la pavimentación de caminos y pisos en refugios temporarios.

Entre las dificultades más sensibles para la reconstrucción, Cilliers mencionó la presencia de cadáveres bajo los escombros y el riesgo de proyectiles sin detonar, que requieren intervención especializada.

La ONU espera que, además de la ayuda internacional, el sector privado participe en el futuro en las tareas de reconstrucción. No obstante, la recuperación de Gaza dependerá en gran medida del flujo de fondos donados por otros países en los próximos años.