Clemente: “Encuesta del FIDR pone a Scaglia - Farías 10 puntos arriba de un empate técnico entre libertarios y fuerzas Patria”

El presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional (FIDR), Carlos Clemente, dio a conocer este martes los resultados de una encuesta que, según indicó, muestra una ventaja de entre 8 y 10 puntos para la fórmula Scaglia - Farías en la competencia por los escaños nacionales.

Clemente señaló que, de acuerdo al estudio, “los candidatos santafesinos al escaño nacional escapan a las tracciones nacionales. Esta vez podemos observar que el voto va a la persona en la que los santafesinos depositan su confianza”.

El trabajo, realizado por el FIDR, “otorga una clara diferencia a favor de los candidatos de Unidos para Cambiar Santa Fe”, explicó el dirigente, en referencia al espacio que lidera Maximiliano Pullaro.

Según Clemente, “la fórmula conformada por Scaglia - Farías se encuentra técnicamente entre 8 y 10 puntos por arriba en esta elección de tres tercios, con crecimiento de Carlos Del Frade”.

En relación con la situación del Partido Justicialista, el presidente del foro deslizó que “en un mensaje puertas adentro, afirmaron off the record que hay dirigentes que sabrán por qué no estuvieron durante la campaña, y aducen los problemas del armado, donde la renovación quedó mezclada con la vieja dirigencia”.

Consultado sobre las fuerzas libertarias, Clemente sostuvo que “duras acusaciones bajaron sus intenciones de voto, sumadas a la cantidad de obras y a la transparencia que lleva adelante el gobierno de Pullaro”.

En su análisis, el titular del FIDR remarcó que “los candidatos santafesinos a la Nación escapan a las tracciones nacionales”. Y añadió: “Esta vez podemos observar que el voto va a la persona en la que los santafesinos depositan su confianza para que trabaje por su provincia”.

Finalmente, Clemente expresó: “Pese a todos estos factores, cada búnker de campaña maneja encuestas que sostienen el optimismo. La decisión del elector en octubre no será sencilla. El cuarto oscuro y cada boleta única darán los primeros resultados de quién conducirá los destinos de la provincia de Santa Fe en la Nación, para ponerla en valor y llevarla lo más alto”.