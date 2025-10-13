Martes 14 de octubre de 2025

Nacionales — 13.10.2025 —

Un auto atropelló a varios peatones en pleno centro de Córdoba

El siniestro ocurrió en General Paz y 9 de Julio.

Fuente: Noticias Argentinas

Siete personas resultaron heridas tras ser atropelladas por un auto en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió en General Paz y avenida 9 de Julio, donde el conductor perdió el control del Ford Fiesta y embistió a los peatones y varias motos que se encontraban estacionadas en el lugar.

Una cámara de seguridad registró el momento en el que el vehículo arrolla a la motocicleta, un contenedor de basura y a las personas que transitaban por la vereda.

Además, varios de los transeúntes intentaron esquivar el siniestro vial, pero fueron alcanzados por el rodado que terminó destrozado.

En este contexto, efectivos de la Policía Caminera y personal de servicios de emergencia concurrieron al sitio, donde constataron el saldo de siete lesionados, quienes presentaban heridas de distinta consideración.

El automovilista fue trasladado a la Comisaría 1, al tiempo que los investigadores intentan determinar si se trató de una falla en los frenos o un error humano.

